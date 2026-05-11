In der Sendung: Extremsportler Arda Saatçi, Badewannnenrennen, ESCJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 11.05.2026: In der Sendung: Extremsportler Arda Saatçi, Badewannnenrennen, ESC
47 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
Unter Schlafmangel und Extrembedingungen joggt der Berliner Arda Saatçi 600km, ein Badewannenrennen im Niederrhein, die Geschichte des Eurovision Song Contests sowie die Abrechnung mit der Regierung nach einem Jahr im Amt - all das und mehr sehen Sie hier.
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Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen