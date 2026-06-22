In der Sendung: Pferderennen in Ascot, Social Media, InklusionJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 22.06.2026: In der Sendung: Pferderennen in Ascot, Social Media, Inklusion
44 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 12
Beim traditionsreichen Pferderennen Royal Ascot trifft sich die High Society - doch nicht immer sind die Pferde im Mittelpunkt. Außerdem: Neue Ideen für Altersgrenzen bei Social Media, Führerschein trotz Prüfungsangst und Inklusion in Deutschland.
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Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen