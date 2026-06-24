Vom Social-Media-Verbot über den Jugendknast bis hin zum Gärtner-GuideJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 24.06.2026: Vom Social-Media-Verbot über den Jugendknast bis hin zum Gärtner-Guide
53 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Australien führt ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige ein - wie das bis dato funktioniert, erfahren Sie hier. Außerdem: Jugendknast in Deutschland, Tipps für Pflanzenpflege bei Hitze und die Debatte um die Aufsichtspflicht im Freibad.
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Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026, Season 2028: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen