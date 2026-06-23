Von Tierarztmangel über Bewegung im Alter bis hin zur Bahn-GastronomieJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 23.06.2026: Von Tierarztmangel über Bewegung im Alter bis hin zur Bahn-Gastronomie
42 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12
Warum Bewegung am Morgen besonders gut für den Körper ist und welche Tipps helfen, erfahren Sie hier. Außerdem: Tierarzt-Notstand auf dem Land, der Unterschied zwischen Pizza und Pinsa sowie die veränderte Bahn-Gastronomie nach dem Pommes-Aus.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen