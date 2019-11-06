Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Schätze unterm Hammer
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten! Wenn Johannes Wallow den Hammer schwingt, geht's richtig zur Sache. Heute will er für eine Buddy-Holly-LP-Box, eine Simson Schwalbe und vier alte Kaffeemühlen von Sammler Rüdiger Kung (71) das Beste herausholen. Vor allem Rüdiger muss seine Schätze dringend abgeben, denn er braucht mehr Platz zu Hause - aber er hängt an ihnen, denn sie haben sein Leben geprägt. Bekommen die Verkäufer bei unseren fünf Profihändlern einen guten Preis? Rechte: kabel eins
Schätze unterm Hammer
Genre:Auktion, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins