Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Schätze unterm Hammer

Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Folge 1

Folge 1Jetzt kostenlos streamen

Schätze unterm Hammer

Folge 1: Folge 1

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten! Wenn Johannes Wallow den Hammer schwingt, geht's richtig zur Sache. Heute will er für eine Buddy-Holly-LP-Box, eine Simson Schwalbe und vier alte Kaffeemühlen von Sammler Rüdiger Kung (71) das Beste herausholen. Vor allem Rüdiger muss seine Schätze dringend abgeben, denn er braucht mehr Platz zu Hause - aber er hängt an ihnen, denn sie haben sein Leben geprägt. Bekommen die Verkäufer bei unseren fünf Profihändlern einen guten Preis? Rechte: kabel eins

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schätze unterm Hammer
Kabel Eins

Schätze unterm Hammer

Alle 1 Staffeln und Folgen