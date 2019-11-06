Staffel 1Folge 14vom 06.11.2019
Schätze unterm Hammer
Folge 14
43 Min.Ab 6
"Beinhart wie'n Rocker, beinhart wie'n Chopper!" Das passt perfekt auf Heiko Klotzkowski (43). Er will seine zum Chopper umgebaute Kawasaki VN1500 loswerden. Kompromisse beim Preis geht der Vollblutbiker aber nicht ein. Stößt er damit bei den Händlern auf Granit oder muss Johannes Wallow mit dem Krad in die Auktion? Rechte: kabel eins
