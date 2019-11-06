Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Schätze unterm Hammer

Kabel EinsStaffel 1Folge 14vom 06.11.2019
Folge 14

Folge 14Jetzt kostenlos streamen

Schätze unterm Hammer

Folge 14: Folge 14

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

"Beinhart wie'n Rocker, beinhart wie'n Chopper!" Das passt perfekt auf Heiko Klotzkowski (43). Er will seine zum Chopper umgebaute Kawasaki VN1500 loswerden. Kompromisse beim Preis geht der Vollblutbiker aber nicht ein. Stößt er damit bei den Händlern auf Granit oder muss Johannes Wallow mit dem Krad in die Auktion? Rechte: kabel eins

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schätze unterm Hammer
Kabel Eins

Schätze unterm Hammer

Alle 1 Staffeln und Folgen