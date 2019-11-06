Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Schätze unterm Hammer
Folge 2: Folge 2
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Was ist denn heute los? Der Auktionator hat sich verliebt! Etwa in das Exponat von Karl Heiter (52), der sein schnittiges Pocket-Bike an den Mann bringen möchte, oder doch eher bei Janine Stadtlik (35), die ihre putzige Steiff-Igel Familie in gute Hände abgeben möchte? Johannes Wallow schafft es mit Herz und Hammer fast immer das Beste aus jedem Schätzchen herauszuholen - auch dieses Mal? Rechte: kabel eins
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schätze unterm Hammer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Auktion, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins