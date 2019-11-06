Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Schätze unterm Hammer
44 Min.Ab 6
Heute will Johannes Wallow unter anderem Körperpsychotherapeutin Liane Szczesny (45) helfen, einen Weißgoldring zu verkaufen. Sie braucht das Geld dringend für eine neue Heizung in ihrer Praxis. Giovanni Graffweg (36) will sein restauriertes Peugeot-Rennrad an einen sportbegeisterten Händler oder Bieter abtreten. Finden die beiden ihr Glück bei einem der fünf Profi-Händler oder gehen Liane und Giovanni mit Risiko in die Auktion? Rechte: kabel eins
Genre:Auktion, Reality
Altersfreigabe: 6
6
Copyrights:© kabel eins