Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Schätze unterm Hammer

Kabel EinsStaffel 1Folge 20vom 06.11.2019
Folge 20

Folge 20Jetzt kostenlos streamen

Schätze unterm Hammer

Folge 20: Folge 20

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Wir begleiten 6-8 Teilnehmer bei ihrer Jagd nach dem Schatz im eigenen Haushalt. Verkaufen sie ihre mitgebrachten Gegenstände direkt zum angebotenen Festpreis an einen Händler im Panel - oder geben sie es zu Johannes Wallow in die Auktion? Rechte: kabel eins

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schätze unterm Hammer
Kabel Eins

Schätze unterm Hammer

Alle 1 Staffeln und Folgen