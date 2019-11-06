Staffel 1Folge 15vom 06.11.2019
Folge 15Jetzt kostenlos streamen
Schätze unterm Hammer
Folge 15
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Heute bekommen die Händler ordentlich was gegeigt! Orchestermusikerin Felizitas Strauß (52) hat eine Geige aus altem Familienbesitz, mit der leider keiner mehr spielen möchte. Sie sucht ein junges Talent, das das 100 Jahre alte Instrument zu schätzen weiß. Hat sie mit ihrem sehr speziellen Wunsch Erfolg bei den Händlern oder doch erst in der Auktion? Und: Rolf Weise (49) will seine Simson Schwalbe verkaufen. Das Kultmoped aus der ehemaligen DDR weckt das Interesse der Händler. Rechte: kabel eins
Schätze unterm Hammer
Genre:Auktion, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins