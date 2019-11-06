Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
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Schätze unterm Hammer
Folge 9: Folge 9
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Heute kommt Heinz Pötter (58) mit seiner Comicsammlung und einem schweren Schicksal zu Johannes Wallow. Der arbeitslose Rentner kann aufgrund eines Unfalls seinen Beruf als Bäcker nicht mehr ausüben und ist auf Hartz IV angewiesen. Acht Jahre trägt er nun schon dasselbe paar Schuhe und braucht dringend Physiotherapie für seinen Arm. Kann der Verkauf seiner "Lustigen Taschenbücher"-Sammlung dabei helfen? Johannes Wallow gibt alles, um möglichst viel Geld für Heinz rauszuholen. Rechte: kabel eins
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Schätze unterm Hammer
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Genre:Auktion, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: kabel eins