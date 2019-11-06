Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Schätze unterm Hammer
Folge 3
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Eine Aqua-Therapie für ihr Pferd ist Petra Keßlers (41) größter Wunsch. Sie erhofft sich von einem Erbstück der Großeltern, dass es das nötige Geld einbringt. Dirk Krühler (47) versucht mit seiner singenden Affen-Box, die Händler mit viel Charme zum Kauf zu bewegen. Haben die beiden Erfolg bei den Profis oder müssen auch sie das Risiko der Auktion eingehen? Johannes Wallow läuft zur Höchstform auf - denn er will immer den besten Preis für seine Kunden erzielen. Rechte: kabel eins
Schätze unterm Hammer
Genre:Auktion, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins