Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Schätze unterm Hammer
Folge 10: Folge 10
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der gelernte Maler Thomas Hügler (51) hat einen ganz besonderen Schatz dabei: Einen Jagdlappen - was das ist? Auf alle Fälle hat der Begriff "durch die Lappen gehen" damit was zu tun. Und auch von Dieter Dressia (73) kann man noch etwas lernen. Der Rentner restauriert alte Velo Solex Zweiräder. Mofas, mit dem Motor auf dem Vorderrad - absolute Liebhaber Stücke. Aber sind auch Liebhaber solcher Schätzchen unter den Händlern oder unter den Bietern in der Auktion? Rechte: kabel eins
Schätze unterm Hammer
Genre:Auktion, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins