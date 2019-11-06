Staffel 1Folge 16vom 06.11.2019
Schätze unterm Hammer
Folge 16: Folge 16
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Marc Ternes (49) rollt mit einem ganz besonderen Schatz an. Der 49-jährige Bike-Liebhaber will sein kultiges Evel Knievel Bike bei Johannes Wallow verkaufen. Ob die Profi-Händler seine Wunschsumme erfüllen können? Oder muss sich Auktionator Wallow ins Zeug legen, dass Marc zufrieden nach Hause fahren kann? Rechte: kabel eins
