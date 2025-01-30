Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 1
22 Min.Ab 12

Ein sechsjähriges Mädchen wird aus dem Kindergarten entführt. Und für die Mutter beginnt der größte Alptraum ihres Lebens. Hinter der Entführung steckt der Vater, der seine Tochter nach Afrika verschleppen will. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...

