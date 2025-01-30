Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 1Folge 8
Folge 8: Das letzte Date

23 Min.Ab 12

16 Jahre Ehe - voller Gewalt und ohne Ausweg: Das Leben von Sandra Merks besteht nur aus Demütigungen, bis sie den Fotografen Timo kennenlernt. Zum ersten Mal in ihrem Leben ist sie glücklich, fühlt sich geliebt. Doch sie kann sich nicht von ihrem Ehemann trennen, bis das Schicksal all ihren Mut fordert. Als es um Leben und Tod geht, muss sie sich entscheiden ...

