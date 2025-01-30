Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 7: Der Selbstmordversuch
24 Min.Ab 12
Frau weg, Kind weg, Job weg: Das Leben von Simon L. ist in den letzten Monaten völlig aus den Fugen geraten. Vom einst glücklichen Vater ist nichts mehr geblieben. Simon ist allein und ohne jede Hoffnung - und trifft eine schwerwiegende Entscheidung: Er will sich das Leben nehmen. Zur gleichen Zeit klopft völlig verzweifelt seine Nachbarin an die Tür. Sie wird von ihrem Ex-Freund verfolgt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1