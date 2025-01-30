Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ironie des Schicksals

SAT.1Staffel 1Folge 17
Ironie des Schicksals

Folge 17: Ironie des Schicksals

23 Min.Ab 12

Frisch geschieden und wieder voller Lebensmut: Seit ein paar Wochen trifft sich Rebecca Sost mit einem Mann, den sie im Internet kennengelernt hat. Nach einer langen Zeit des Alleinseins hatte sie schon fast die Hoffnung aufgegeben, jemals den Richtigen zu treffen. Die 43-Jährige kann ihr Glück kaum fassen. Noch ahnt sie nicht, dass dieser Mann sie auf eine harte Probe stellen wird ...

SAT.1
