Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Blinde Wut

SAT.1Staffel 1Folge 19
Blinde Wut

Blinde WutJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 19: Blinde Wut

23 Min.Ab 12

Die 28-jährige Anne Hoffmann leidet unter starken Stimmungsschwankungen. In den letzten Wochen kommt es bei der Lehrerin immer häufiger zu unkontrollierten Wutanfällen. Die Beziehung zu ihrem Verlobten ist angespannt, weil sie sich weigert, zu einem Arzt zu gehen. Bis zu jenem Tag, als sie zur Gefahr für sich und ein kleines Mädchen wird ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen