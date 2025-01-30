Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 9: Die Hochzeit
23 Min.Ab 12
Aufregung, Hektik und Schmetterlinge im Bauch: Die junge Chefredakteurin Patricia W. will heute ihre große Liebe Marc heiraten. Alles soll perfekt sein, doch die Braut schafft es nicht rechtzeitig zum Standesamt. Von einer Sekunde auf die andere wird der schönste Tag ihres Lebens zu ihrem größten Albtraum ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1