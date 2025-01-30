Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 4: Gefährliches Doppelleben
23 Min.Ab 12
Die alleinerziehende Studentin Natalie hat ein dunkles Geheimnis: Sie arbeitet als Prostituierte. Ihr Stiefvater kommt hinter ihr Doppelleben und will sie zum Sex erpressen. Wie wird sich die junge Mutter entscheiden?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
