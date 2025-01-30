Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 1Folge 6
22 Min.Ab 12

Jung, unerfahren und überfordert: Franziska D. ist seit Kurzem Mutter - und genervt. Wilde Partys oder romantische Stunden mit ihrem Freund sind nun tabu. Franziska wünscht sich nichts sehnlicher, als aus ihrer Mutterrolle zu entfliehen. Nur einmal ohne Baby sein, wenn auch nur für eine Woche! Sie ahnt nicht, dass das Schicksal ihr diesen Wunsch auf grausame Weise erfüllen wird. Ein einziger Augenblick der Unachtsamkeit verändert das Leben der Mutter für immer ...

SAT.1
