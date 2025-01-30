Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 6: Das Einkaufszentrum
22 Min.Ab 12
Jung, unerfahren und überfordert: Franziska D. ist seit Kurzem Mutter - und genervt. Wilde Partys oder romantische Stunden mit ihrem Freund sind nun tabu. Franziska wünscht sich nichts sehnlicher, als aus ihrer Mutterrolle zu entfliehen. Nur einmal ohne Baby sein, wenn auch nur für eine Woche! Sie ahnt nicht, dass das Schicksal ihr diesen Wunsch auf grausame Weise erfüllen wird. Ein einziger Augenblick der Unachtsamkeit verändert das Leben der Mutter für immer ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1