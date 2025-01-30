Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Mutprobe mit Folgen

SAT.1Staffel 1Folge 21
Mutprobe mit Folgen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 21: Mutprobe mit Folgen

22 Min.Ab 12

Die 33-jährige Architektin Carla Erdmann steht vor den Trümmern ihrer Ehe. Ihr Ehemann hat sie betrogen. Obwohl Carla ihn noch liebt, kann sie ihm den Seitensprung nicht verzeihen. Als ihr Ehemann sie um eine letzte Aussprache bittet, ist sie hin- und hergerissen. Sie ahnt nicht, dass das Schicksal die Entscheidung bereits getroffen hat. Am Tag ihrer Scheidung wird etwas passieren, das alles ändert ...

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

