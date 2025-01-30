Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Jäger und Sammler

SAT.1Staffel 1Folge 31
Jäger und Sammler

Jäger und SammlerJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 31: Jäger und Sammler

23 Min.Ab 12

Der 35-jährige Philipp Schwertner ist der klassische Lebemann: beruflich erfolgreich, und auch privat lässt er nichts anbrennen. Wechselnde Affären und One-Night-Stands sind bei ihm an der Tagesordnung. Doch eine Nacht bleibt nicht ohne Folgen und wird sein bisheriges Leben komplett auf den Kopf stellen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen