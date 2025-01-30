Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Am Ende des Tages

SAT.1Staffel 1Folge 35
Am Ende des Tages

Am Ende des TagesJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 35: Am Ende des Tages

23 Min.Ab 12

Der 37-jährige Florian Bäumler ist Geschäftsführer einer erfolgreichen Werbeagentur. Der Workaholic jagt von einem Termin zum nächsten. In seiner Firma geht alles drunter und drüber. Aber Florian will immer alles im Alleingang regeln. Kaffee reicht schon lange nicht mehr aus: Um seinen Alltag zu bewältigen, greift der Agenturchef zu harten Drogen. Erst als das Schicksal ihn ausbremst, begreift er, dass es so nicht weitergehen kann ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen