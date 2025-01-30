Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der Feuerteufel

SAT.1Staffel 3Folge 1
Der Feuerteufel

Der FeuerteufelJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 1: Der Feuerteufel

23 Min.Ab 12

Die 39-jährige Julia macht gemeinsam mit ihren beiden Kindern und ihrem neuen Freund Holger Urlaub auf einem Bauernhof. Julia ist bis über beide Ohren in den 42-Jährigen verliebt. Aber ein Zeitungsartikel trübt ihre Stimmung: Drei Brände in der Umgebung geben ihr zu denken. Als Julia ein Telefongespräch mit ihrer Arbeitskollegin Sabrina führt, vertraut sie ihre Kinder Holger an. Ein fataler Fehler, wie sich an diesem Tag herausstellt ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen