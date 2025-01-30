Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 2: Ruin
Die Juweliersgattin Karla Franke führt ein unbeschwertes Leben an der Seite ihres Mannes Michael. Doch dann findet sie bergeweise Mahnungen im Büro ihres Mannes. Mit einem Schlag wird der 39-jährigen Hausfrau klar, dass der schöne Schein trügt. Wenig später wird Michael Franke überfallen. Die Täter stehlen Diamanten im Wert von 100.000 Euro. Karla Franke hat einen schrecklichen Verdacht und stellt ihren Mann zur Rede und erfährt sein dunkles Geheimnis ...
