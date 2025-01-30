Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 14: Der ewige Sohn
Die Finanzkrise hat auch die Privatbank von Carl Kreuzer und Sohn Tobias tief in die roten Zahlen getrieben. Die Bank ist gezwungen, Kredite zu streichen - auch den von Claudia Herbst. Doch die Kleinunternehmerin lässt das nicht einfach so auf sich sitzen - sie wagt den Kampf David gegen Goliath. Im Kampf um ihre Existenz greift die 35-Jährige zu drastischen Mitteln - und zur Waffe ...
