Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 9: 400 Gramm Hoffnung
23 Min.Ab 12
Der 26-jährige Discjockey Daniel Ricke steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Um die Schulden zu begleichen, greift er zu extremen Maßnahmen: Daniel wird Bodypacker. Doch die letzte Lieferung läuft schief, denn als er aus Spanien zurückkehrt, plagen ihn furchtbare Krämpfe. Sind die Kokspacks in Daniel geplatzt?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1