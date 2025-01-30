Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 3Folge 9
23 Min.Ab 12

Der 26-jährige Discjockey Daniel Ricke steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Um die Schulden zu begleichen, greift er zu extremen Maßnahmen: Daniel wird Bodypacker. Doch die letzte Lieferung läuft schief, denn als er aus Spanien zurückkehrt, plagen ihn furchtbare Krämpfe. Sind die Kokspacks in Daniel geplatzt?

SAT.1
