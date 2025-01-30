Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Traummaße

SAT.1Staffel 3Folge 18
Traummaße

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 18: Traummaße

22 Min.Ab 12

Lange Beine, flacher Bauch, perfekter Po - für die 21-jährige Maja Posch scheint die Karriere als Top-Model zum Greifen nah. Doch bei einem Fotoshooting für Dessous wird sie unerwartet vom Auftraggeber abgelehnt. Der Grund: Majas Brüste sind zu klein. Majas Freund, der Modefotograf Sven Reichenbach, drängt die verunsicherte junge Frau zu einer Brustvergrößerung. Körbchengröße C soll Majas Schlüssel zum Model-Glück werden. Doch der Eingriff kostet Maja fast das Leben ...

SAT.1
