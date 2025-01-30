Meine Chefin terrorisiert michJetzt kostenlos streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 5: Meine Chefin terrorisiert mich
22 Min.Ab 12
Lisa Brandt ist mit ihren Kräften völlig am Ende. Verzweifelt versucht die 34-Jährige Beruf und Privatleben unter einen Hut zu bekommen. Fast unmöglich, denn Lisa muss sich ganz allein um ihre demente Mutter kümmern. Noch dazu macht ihre Vorgesetzte Lisa ihr das Leben zur Hölle. Gisela Merck schikaniert die junge Verkäuferin, wo sie nur kann - Mitgefühl und Rücksicht: Fehlanzeige! Doch eines Tages wendet sich das Blatt. Plötzlich hat Lisa das Leben ihrer Chefin in der Hand.
