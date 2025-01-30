Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Die Leihmutter

SAT.1Staffel 3Folge 11
Die Leihmutter

Die LeihmutterJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 11: Die Leihmutter

23 Min.Ab 12

Die Geschäftsfrau Henriette Wagner ist gewohnt, immer zu bekommen was sie will. Und sie ist gewohnt, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Selbst vor dem Kinderwunsch ihrer Tochter Jasmin macht die 47-Jährige nicht Halt. Denn nach zwei Fehlgeburten und etlichen Versuchen, schwanger zu werden, hat ihre 30-jährige Tochter jede Hoffnung aufgegeben. Doch Mutter Henriette hat auch hier einen Plan - doch ob der aufgeht, hängt von halbrussischen Leihmutter Natascha Petrow ab ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen