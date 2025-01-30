Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zwei Brüder

SAT.1Staffel 3Folge 17
Folge 17: Zwei Brüder

23 Min.Ab 12

Zwei Brüder, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: Der 38-jährige Georg Schubert ist ein erfolgreicher Marketingleiter und ein notorischer Fremdgänger. Sein jüngerer Bruder Lorenz ist ein arbeitsloser Bühnenbildner und seit vier Jahren Single. Seit Lorenz denken kann, wird er von seinem dominanten Bruder terrorisiert. Doch dann verliebt sich Lorenz ausgerechnet in die heimliche Geliebte seines Bruders ...

SAT.1
