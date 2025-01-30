Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 22: Im Lügennetz
23 Min.Ab 12
Das Glück scheint perfekt: Speditionsfahrer Martin Krüger hat sich mit seiner Ehefrau Anja ein schickes Eigenheim gekauft, und die beiden erwarten ihr erstes Kind. Doch dann verliert der 35-Jährige seinen Job - und damit auch seine Skrupel. Als sein Kumpel Fabian ihm ein illegales, jedoch sehr lukratives Geschäft vorschlägt, sieht sich Martin unter Zugzwang. Doch für diesen schmutzigen Deal geht Martin fast wortwörtlich über Leichen.
