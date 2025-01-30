Schicksale - und plötzlich ist alles anders
In ihrem Heimatdorf ist die alleinerziehende Andrea Huber das Gesprächsthema Nummer eins: Denn die 43-Jährige hat sich einen 18 Jahre jüngeren Mann geangelt. Nachbarn und Kollegen sind entsetzt, zumal Andreas neuer Freund Cem auch noch ein Türke ist. Auch Andreas Tochter Vanny lehnt ihren neuen "Stiefvater" von vornherein ab. Als Cem kurz darauf der Vergewaltigung bezichtigt wird, scheinen sich alle Vorurteile der Nachbarn zu bewahrheiten ...
