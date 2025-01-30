Mein illegaler Freund und HelferJetzt kostenlos streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 39: Mein illegaler Freund und Helfer
23 Min.Ab 12
Die 23-Jährige Partizia Ebert kommt frisch von der Polizeischule und ist noch voller Ideale. Doch gleich ihr erster Einsatz wird zum Desaster: Die Jungpolizistin wird beim Versuch, einen stadtbekannter Drogendealer festzunehmen, überwältigt und mit einer Waffe bedroht. Im letzten Moment wird sie von einem schwarzafrikanischen Passanten gerettet - doch der ergreift gleich danach die Flucht ...
