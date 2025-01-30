Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 40: Kinder? Nein danke!
23 Min.Ab 12
Die 33-jährige Nadine Loring geht ganz in ihrer Arbeit als Bistrobesitzerin auf. Kinder passen nicht ins Leben der attraktiven Geschäftsfrau. Doch als Nadine den charmanten Henning trifft, muss sie damit klarkommen, dass er einen achtjährigen Sohn hat. Trotzdem gibt Nadine der Beziehung mit Henning eine Chance - bis sie selbst schwanger wird ...
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1