Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 11: Mit Burnout in die Notaufnahme
Der 38-jährige Banker Wilko Pesch ist völlig ausgebrannt. Seit seiner Beförderung lebt er nur noch für den Job und vernachlässigt seine hochschwangere Frau Jana und seinen Sohn Luis. In seiner Not greift er zu Aufputschmitteln, doch sein Körper ist bereits am Ende. Obwohl er kurz vor einem Herzinfarkt steht, missachtet er alle körperlichen Signale und bringt nicht nur sich in Lebensgefahr.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
