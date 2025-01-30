Online - Gefahr aus dem InternetJetzt kostenlos streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 12: Online - Gefahr aus dem Internet
23 Min.Ab 12
Die Gastronomin Anna Kuhn-Sternbeck (37) findet einfach keine Zeit für ihre 14-jährige Tochter Sophie. Die pubertierende Sophie fühlt sich vernachlässigt und findet Trost bei ihrem 17-jährigen Chat-Freund Jonas. Als Anna zufällig aufreizende Fotos bei ihrer Tochter findet, verbietet sie dem Teenager den Kontakt zu Jonas. Doch dann verschwindet Sophie und Anna findet heraus, dass Jonas nicht der ist, für den er sich ausgibt. Ist Sophie in Lebensgefahr?
