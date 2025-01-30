Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 2: Vergewaltigt und verzweifelt
23 Min.Ab 12
Der leitenden Versicherungsangestellten Nina Stresow (35) wurde das Schlimmste angetan was einer Frau wiederfahren kann. Auf einer Firmenfeier hat ihr jemand K.O. Tropfen verabreicht. Mit der Unterstützung ihrer besten Freundin Thea versucht sie entschlossen, ihren Vergewaltiger unter ihren Kollegen zu entlarven. Doch als Nina die Wahrheit herausfindet, zieht es ihr den Boden unter den Füßen weg ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1