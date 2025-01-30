Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 14: Schlankheitswahn
23 Min.Ab 12
Nach Jahren als Patientin in der Psychatrie beginnt die Küchengehilfin Veronika (36) wieder eine Beziehung zu ihrer Tochter Jule aufzubauen. Doch die 14-Jährige hat ihre eigenen Probleme: Sie will Ballerina werden und hungert sich deswegen extrem runter. Als Veronika die Essstörungen ihrer Tochter bemerkt, reagiert sie erst mal nicht. Doch dann findet Veronika gefährliche Hungerzügler und muss sich entscheiden: Setzt sie das neu gewonnene Vertrauen ihrer Tochter aufs Spiel?
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1