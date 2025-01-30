Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 4Folge 6
Folge 6: Liebe für 5 Euro

22 Min.Ab 12

Melissa Himmel glaubt nicht an die große Liebe. Doch sie glaubt an die Liebe zur Familie. Deshalb erklärt sich Melissa bereit, den wohlhabenden Unternehmensberater Frank Balbeck zu heiraten. Denn nur Frank ist in der Lage, das marode Familienunternehmen der Familie Himmel vor dem sicheren Bankrott zu bewahren. Doch einen Tag vor der offiziellen Verlobung schlägt bei Melissa der Blitz ein: in einem Einkaufszentrum trifft sie den Studenten Marc - und verliebt sich Hals über Kopf.

