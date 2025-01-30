Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 15: Im Liebeschaos
23 Min.Ab 12
Martina Koller (36) ist schwer verliebt - seit Wochen chattet sie mit dem charmanten Thomas. Doch das erste Date läuft alles andere als ideal: denn Martina kneift in letzter Sekunde und schickt stattdessen ihre beste Freundin Letizia. Mit Folgen: Letizia und Thomas verlieben sich Hals über Kopf. Martina ist hin- und hergerissen: Denn wenn sie sich Thomas gegenüber outet, ist ihre Freundschaft zu Letizia Geschichte. Soll sie Thomas die Wahrheit über den Frauentausch erzählen?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1