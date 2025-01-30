Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 7
23 Min.Ab 12

Die frischgebackenen Eltern Gaby und Till Renner sind völlig übernächtigt und fühlen sich überfordert. Das Liebesleben des Paares liegt brach. Im Gegensatz zu Art Directorin Gaby, die mit dem Baby zu Hause bleibt, hat Rechtsanwalt Till wenigstens im Job etwas Ablenkung. Sogar etwas zu viel: denn er lässt sich Hals über Kopf mit seiner sexy Assistentin Melanie ein. Als Gaby Till auf die Schliche kommt, droht ihre Ehe zu zerbrechen.

SAT.1
