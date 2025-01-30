Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 18: Die Gefangene
Seit Monika Ahrens (41) vor Jahren einem Erdbeben zum Opfer fiel, leidet sie an einer stark ausgeprägten Agoraphobie. Ihre Angst vor dem Ungewissen lähmt ihr gesamtes Leben. Ihren Beruf in einer Werbeagentur musste sie aufgeben und auch ihre Ehe steht vor dem Aus. Dennoch ist sie nicht in der Lage, sich ihrer Krankheit zu stellen. Doch plötzlich geht es um Leben oder Tod - und nur Monika hat es in der Hand ...
