Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Die Gefangene

SAT.1Staffel 4Folge 18
Die Gefangene

Die GefangeneJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 18: Die Gefangene

23 Min.Ab 12

Seit Monika Ahrens (41) vor Jahren einem Erdbeben zum Opfer fiel, leidet sie an einer stark ausgeprägten Agoraphobie. Ihre Angst vor dem Ungewissen lähmt ihr gesamtes Leben. Ihren Beruf in einer Werbeagentur musste sie aufgeben und auch ihre Ehe steht vor dem Aus. Dennoch ist sie nicht in der Lage, sich ihrer Krankheit zu stellen. Doch plötzlich geht es um Leben oder Tod - und nur Monika hat es in der Hand ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen