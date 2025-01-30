Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 16
23 Min.Ab 12

Antje Mellwig (26) ist gerade Mutter geworden und freut sich auf ein harmonisches Familienleben. Doch sie hat nicht mit der Mutter ihres Ehemanns Vincent gerechnet. Elsa (55) scheint in der Gegenwart ihres Sohnes senil, verwirrt und hilfsbedürftig. Sobald sie jedoch mit ihrer Schwiegertochter alleine ist, zeigt sie ihr wahres Ich: Kalt, gemein und berechnend. Die junge Mutter versucht ihre Sorgen runterzuschlucken - bis bei einem Nachmittagsspaziergang ihr Baby verschwindet ...

SAT.1
