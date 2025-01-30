Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schlimmer Verdacht

SAT.1Staffel 4Folge 25
Schlimmer Verdacht

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 25: Schlimmer Verdacht

22 Min.Ab 12

Bereits mit 16 Jahren brachte Martha Tebe (32) ihre Tochter Jennifer zur Welt. Mit der Geburt des Mädchens musste die junge Mutter alle ihre Träume und Hoffnungen begraben. Inzwischen ist Jennifer selbst 16 Jahre alt und soll das werden, was Martha selbst nie sein konnte: eine erfolgreiche und berühmte Pianistin. Doch das Wichtigste ignoriert Martha hierbei: die Wünsche ihrer Tochter. Zwischen Schuldgefühlen und Wut hin- und hergerissen greift Jennifer zu drastischen Mitteln ...

