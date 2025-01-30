Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 33: Geliebter Feind
23 Min.Ab 12
Der 36-jährige Rechtsanwalt Tim Claasen muss sich sehr anstrengen, um die luxuriösen Ansprüche seiner Verlobten Katja zu erfüllen. Als Tim beim Autofahren von ihr abgelenkt wird, überfährt er ein Kind. Auf Katjas Drängen begeht Tim Fahrerflucht. Doch seine Gewissensbisse führen ihn schließlich ins Krankenhaus. Dort verliebt er sich in Nadine, die Mutter des sechsjährigen Unfallopfers, und auch Nadine entwickelt Gefühle für ihn.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
