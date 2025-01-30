Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 37: Die Liebe vergessen
22 Min.Ab 12
Die 32-jährige Krankenschwester Karla Fetscher hatte bisher kein Glück in der Liebe. Bis eines Nachts ein neuer Patient bewusstlos in die Notaufnahme eingeliefert wird. Diagnose: zeitweilige Amnesie. Durch einen Schlag auf den Hinterkopf hat der Mann sein Gedächtnis und somit seine Identität verloren. Dennoch gelingt es Karla zu ihm durch zu dringen. Die beiden verlieben sich ineinander, bis Karla herausfindet, wer er wirklich ist ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1