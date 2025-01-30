Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Das schwarze Schaf

SAT.1Staffel 4Folge 40
Das schwarze Schaf

Das schwarze SchafJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 40: Das schwarze Schaf

23 Min.Ab 12

Die 31-jährige Laura Esswein hatte jahrelang keinen Kontakt mehr zu ihrem Bruder Markus. Der jetzt 28-Jährige ist bereits als Jugendlicher auf die schiefe Bahn geraten und nun das schwarze Schaf der Familie. Nachdem Markus in Lauras Haus eingebrochen ist, gelingt es ihr, ihn ausfindig zu machen. Laura findet heraus, dass ihr Bruder spielsüchtig und hoch verschuldet ist. Laura entscheidet sich ihren Bruder zu helfen und gerät dabei in Lebensgefahr ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen